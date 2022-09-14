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Teknokulis Galeri WhatsApp'tan devrim yaratacak yenilikler!

WhatsApp'tan devrim yaratacak yenilikler!

Meta'ya ait anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, yayınladığı yeni güncellemeyle birlikte 5 yeni özellik getirdi. Kullanıcıların uzun zamandır beklediği bu özellikler, kısa sürede büyük beğeni topladı. İşte WhatsApp'ın getirdiği 5 yeni özellik...

WhatsApp’tan devrim yaratacak yenilikler!

Sık sık yeni özellikler ekleyerek kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyan WhatsApp 5 yeni özellik yayınladı.

WhatsApp’tan devrim yaratacak yenilikler!

Yayınladığı özellikler kısa sürede beğeni topladı.

WhatsApp’tan devrim yaratacak yenilikler!

İşte WhatsApp'ın yayınladığı o 5 özellik...

WhatsApp’tan devrim yaratacak yenilikler!

Okunmamış mesajları filtreleyebileceksiniz!

WhatsApp’tan devrim yaratacak yenilikler!

WhatsApp, arayüzüne eklediği butonla birlikte okunmamış mesajları tek bir sayfada listeleyecek.

WhatsApp’tan devrim yaratacak yenilikler!

"Herkesten Sil" özelliği 2 güne uzatıldı!

WhatsApp’tan devrim yaratacak yenilikler!

Atıp atıp pişman olduğumuz mesajların süresi git gide artıyor.

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