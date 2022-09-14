Sık sık yeni özellikler ekleyerek kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyan WhatsApp 5 yeni özellik yayınladı.
WhatsApp'tan devrim yaratacak yenilikler!
Meta'ya ait anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, yayınladığı yeni güncellemeyle birlikte 5 yeni özellik getirdi. Kullanıcıların uzun zamandır beklediği bu özellikler, kısa sürede büyük beğeni topladı. İşte WhatsApp'ın getirdiği 5 yeni özellik...
Yayınladığı özellikler kısa sürede beğeni topladı.
İşte WhatsApp'ın yayınladığı o 5 özellik...
Okunmamış mesajları filtreleyebileceksiniz!
WhatsApp, arayüzüne eklediği butonla birlikte okunmamış mesajları tek bir sayfada listeleyecek.
"Herkesten Sil" özelliği 2 güne uzatıldı!
Atıp atıp pişman olduğumuz mesajların süresi git gide artıyor.