sabah

'tan şok hamle! tarihinden itibaren...

Hızlı mesajlaşma, görüntülü konuşma, sesli arama, fotoğraf, ses ve belge gönderme gibi birçok özelliği bünyesinde bulundurarak kullanıcılara büyük hizmet sağlayan öncesi çok konuşulacak bir hamleye hazırlanıyor. 2019 sonrası bazı telefonlarda WhatsApp kullanılamayacak.

WhatsApp'tan şok hamle! 31 Aralık tarihinden itibaren...

Dünya üzerinde günlük 1 milyardan fazla aktif kullanıcıya sahip olan popüler mesajlaşma uygulaması 2020 yılına girer girmez birçok kullanıcıyı üzecek gibi görünüyor.

WhatsApp'tan şok hamle! 31 Aralık tarihinden itibaren...

Peki 'ta 2019 tarihinde kesin olarak alınması beklenen karar ne? 2020 yılıyla birlikte ne değişecek?

WhatsApp'tan şok hamle! 31 Aralık tarihinden itibaren...

uygulamasının henüz gözle görülür düzeyde bir rakibi yok.

WhatsApp'tan şok hamle! 31 Aralık tarihinden itibaren...

şirketi, bazı telefonlarda WhatsApp'ın çalışmamasını istiyor.

WhatsApp'tan şok hamle! 31 Aralık tarihinden itibaren...

, ve iOS 7 ile alt sürüm işletim sistemini kullanan telefonlarda yeni yılda artık çalışmayacak.

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