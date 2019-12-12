WhatsApp'tan şok hamle! 31 Aralık tarihinden itibaren...

Hızlı mesajlaşma, görüntülü konuşma, sesli arama, fotoğraf, ses ve belge gönderme gibi birçok özelliği bünyesinde bulundurarak kullanıcılara büyük hizmet sağlayan WhatsApp yeni yıl öncesi çok konuşulacak bir hamleye hazırlanıyor. 31 Aralık 2019 sonrası bazı telefonlarda WhatsApp kullanılamayacak.