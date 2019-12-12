WhatsApp'tan şok hamle! 31 Aralık tarihinden itibaren...

Dünya üzerinde günlük 1 milyardan fazla aktif kullanıcıya sahip olan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp 2020 yılına girer girmez birçok kullanıcıyı üzecek gibi görünüyor.
Hızlı mesajlaşma, görüntülü konuşma, sesli arama, fotoğraf, ses ve belge gönderme gibi birçok özelliği bünyesinde bulundurarak kullanıcılara büyük hizmet sağlayan WhatsApp yeni yıl öncesi çok konuşulacak bir hamleye hazırlanıyor. 31 Aralık 2019 sonrası bazı telefonlarda WhatsApp kullanılamayacak.
Dünya üzerinde günlük 1 milyardan fazla aktif kullanıcıya sahip olan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp 2020 yılına girer girmez birçok kullanıcıyı üzecek gibi görünüyor.
WhatsApp uygulamasının henüz gözle görülür düzeyde bir rakibi yok.
WhatsApp şirketi, bazı telefonlarda WhatsApp'ın çalışmamasını istiyor.
Daily Mail'de yer alan habere göre, WhatsApp, 31 Aralık 2019 itibarıyla destek vermeyi keseceği telefonları açıkladı.
WhatsApp, Windows Mobile ve iOS 7 ile alt sürüm işletim sistemini kullanan telefonlarda yeni yılda artık çalışmayacak.