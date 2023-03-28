Yeni Mercedes-Benz B-Serisi Türkiye’de satışa çıktı

Mercedes-Benz'in yeni Sports Tourer modeli olan B-Serisi Türkiye'de satışa sunuldu. Farklı sportif gövde orantıları, çok yönlü iç mekânı, modern sürüş teknolojileri ve en güncel MBUX donanımı gibi özellikleriyle yenilenen B-Serisi'nin, günlük yaşamın tüm gereksinimlerini karşıladığı belirtildi.



