Yeni Zelanda'nın Nelson Gölleri Milli Parkı bölgesinde bulunan Mavi Göl(Rotomairewhenua), dünyanın en temiz gölü unvanını elinde bulunduruyor.
Yeni Zelanda'daki dünyanın en temiz gölüyle tanışın
Yeni Zelanda'nın Nelson Gölleri Milli Parkı bölgesinde bulunan Mavi Göl(Rotomairewhenua), dünyanın en temiz gölü unvanını elinde bulunduruyor.
Bilim adamlarının Yeni Zelanda'nın Ulusal Su ve Atmosferik Araştırmalar Enstitüsü ile birlikte 2011 yılında yapmış olduğu araştırmalar Mavi Göl'ün bilinen en temiz göl olduğunu ortaya çıkardı.
NIWA'nın sonuçlarına göre gölün dibi 80 metreye kadar görülebiliyor.
Deniz seviyesinden 1.200 metre yükselikte olan bu göl, etrafındaki diğer göllerden de su alıyor.
Belirtilene göre bu göle kolay kolay dalış izni verilmiyor ancak fotoğrafçı Kalus Thymenn'in Yeni Zelanda koruma departmanı ile yakın çalışmaları sonucu ilk defa göle dalış yapmasına izin verildi.
Göle dalış yapabilmek için özel izinlerin alınması gerekiyor.
Belirtilene göre gölden dışarı akan suyun oluşturduğu delikler bulunuyor. Gölün giriş kısmı ise 24 saatte bir değişiyor.