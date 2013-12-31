Yılbaşı gecesi izlenebilecek 5 film

Birçoğumuzun yılbaşı gecesi için planları vardır. Kimimiz bu geceyi evimizde ailemiz ve dostlarımızla, kimimiz de farklı mekanlarda sabaha kadar eğlenerek geçirmek isteriz. Eğer siz de yeni yıla evde adım atacaklardansanız, hazırladığımız listede yer alan filmlerden en azından birkaçına göz atabilir ve evinizde güzel bir yılbaşı gecesi geçirebilirsiniz.

Milyarder

Kartal Tibet tarafından yönetilen 1986 yılı yapımı bu komedi dram filminde, Şener Şen, Münir Özkul ve Adile Naşit gibi oyuncular rol alıyor. Mesudiye'deki tren istasyonunda amir olan Mesut (Şener Şen), herkes gibi bir yılbaşı bileti alır, ancak ikramiyenin ona çıkacağı konusunda pek umutlu değildir. Onun aksine etraftaki birçok komşusu ise çok heveslidir. Sonuçlar açıklandığında büyük ikramiyenin kendisine çıktığını öğrenen Mesut, bu bilgiyi herkesten gizlemeye ve önlem alarak paraya sahip olmaya çalışır. Ortada henüz para yoktur, ama bir anda tanımadığı akrabalar ordusu etrafını sarmaya başlar. Çok şaşırır, biraz aklı gider, ama yine de durumu iyidir. İkramiyeyi 1-2 sayı farkla kaçıran, çıldıran ve intihar eden komşuları bile vardır çünkü.