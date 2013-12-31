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Yılbaşı gecesi izlenebilecek 5 film

Evde, sakin bir yılbaşı mı geçirmek istiyorsunuz? O halde bu listeye bir göz atın.

Yılbaşı gecesi izlenebilecek 5 film

Birçoğumuzun yılbaşı gecesi için planları vardır. Kimimiz bu geceyi evimizde ailemiz ve dostlarımızla, kimimiz de farklı mekanlarda sabaha kadar eğlenerek geçirmek isteriz. Eğer siz de yeni yıla evde adım atacaklardansanız, hazırladığımız listede yer alan filmlerden en azından birkaçına göz atabilir ve evinizde güzel bir yılbaşı gecesi geçirebilirsiniz.

Milyarder

Kartal Tibet tarafından yönetilen 1986 yılı yapımı bu komedi dram filminde, Şener Şen, Münir Özkul ve Adile Naşit gibi oyuncular rol alıyor. Mesudiye'deki tren istasyonunda amir olan Mesut (Şener Şen), herkes gibi bir yılbaşı bileti alır, ancak ikramiyenin ona çıkacağı konusunda pek umutlu değildir. Onun aksine etraftaki birçok komşusu ise çok heveslidir. Sonuçlar açıklandığında büyük ikramiyenin kendisine çıktığını öğrenen Mesut, bu bilgiyi herkesten gizlemeye ve önlem alarak paraya sahip olmaya çalışır. Ortada henüz para yoktur, ama bir anda tanımadığı akrabalar ordusu etrafını sarmaya başlar. Çok şaşırır, biraz aklı gider, ama yine de durumu iyidir. İkramiyeyi 1-2 sayı farkla kaçıran, çıldıran ve intihar eden komşuları bile vardır çünkü.

Yılbaşı gecesi izlenebilecek 5 film

Babam Söz Verdi (Jingle All the Way)

1996 yılı yapımı bu komedi filminde, başrolde Arnold Schwarzenegger var. Filmde Schwarzenegger'ı (Howard Langston) başarılı bir satış danışmanı olarak görüyoruz. Tuttuğunu koparan, iyi satışlar yapan ve bunun sonucunda da iyi gelirler elde eden biri olan Howard, söz konusu ailesi olduğunda ise, biraz ilgisiz bir karakter. Özellikle oğlu Jamie onunla vakit geçirmek isterken, Howard pek oralı olamıyor. Ancak bunun bir çözümü olabilir, ki o da yılbaşında oğluna alacağı sürpriz Turbo-Man oyuncağıdır. Howard bunu bir kenara not eder ve oğluna söz verir, ancak bu oyuncağın çocuklar için çok önemli olduğunu, sınırlı sayıda üretildiğini ve geç kalınırsa bulunamayacağını tahmin edememiştir. Bu sebeple de uyuşuk davrandığı için işi çok zorlaşacaktır.

Yılbaşı gecesi izlenebilecek 5 film

Evde Tek Başına 2 (Home Alone 2: Lost in New York)

Chris Columbus tarafından yönetilen bu yılbaşı aile komedisinde, minik Kevin bir kez daha ailesinden ayrı düşüyor. Ailenin geri kalanı Noel tatili için yola koyulurken, Kevin ise New York'ta buluyor kendini ve bir yandan etrafı geziyor, bir yandan lüks otellerde kalıyor ve bir yandan da eski dostlarıyla, yani tekrar peşine düşen iki ahmak hırsızla karşı karşıya geliyor ve böylelikle olaylar da başlıyor.

Yılbaşı gecesi izlenebilecek 5 film

Noel Gecesi Kabusu (The Nightmare Before Christmas)

Tim Burton klasiklerinden Noel Gecesi Kabusu'nu unutmak olmaz. Filmde Halloweentown isimli fantastik bir kasaba bulunuyor, ki her haliyle bir ölüyü anımsatan bir yerdir burası. Bir de Christmastown vardır, ki günün birinde kahramanımız Jack'in yolu buraya düşer ve burada gördükleri onu çok etkiler. Kendi kasabasıyla kıyasladığında daha renkli, yaşam dolu ve eğlencelidir bu kasaba. Öyleyse Kral Jack Skellington, kendi kasabasını da buraya benzetebilir, hatta Santa'yı kaçırarak onu yerine geçmeyi ve kendince hediyeler vermeyi de deneyebilir...

Yılbaşı gecesi izlenebilecek 5 film

Kutup Ekspresi (The Polar Express)

2004 yapımı bu animasyon filmi, yeni yıl ve Noel Baba'ya olan inanç üzerine gidiyor. Ünlü oyuncu Tom Hanks'i animasyon tasarımlarla izlediğimiz filmde, Noel Baba'nın varlığından emin olmak isteyen küçük bir erkek çocuğunun Kuzey Kutbu'na doğru yol alan trene atlaması ve evden çok uzaklara doğru geçirdiği bu gecede yaşadıklarını ekranlara taşıyor. Her şey gerçek mi, yoksa bir rüya mı?

Ek olarak: Gremlinler (Gremlins), Tatil (The Holiday), Ölü Gelin (Corpse Bride) ve Grinç (Grinch) gibi filmleri de beğeneceksinizdir.

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