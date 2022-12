Yılbaşı gecesi izlenebilecek 5 film

Babam Söz Verdi (Jingle All the Way)

1996 yılı yapımı bu komedi filminde, başrolde Arnold Schwarzenegger var. Filmde Schwarzenegger'ı (Howard Langston) başarılı bir satış danışmanı olarak görüyoruz. Tuttuğunu koparan, iyi satışlar yapan ve bunun sonucunda da iyi gelirler elde eden biri olan Howard, söz konusu ailesi olduğunda ise, biraz ilgisiz bir karakter. Özellikle oğlu Jamie onunla vakit geçirmek isterken, Howard pek oralı olamıyor. Ancak bunun bir çözümü olabilir, ki o da yılbaşında oğluna alacağı sürpriz Turbo-Man oyuncağıdır. Howard bunu bir kenara not eder ve oğluna söz verir, ancak bu oyuncağın çocuklar için çok önemli olduğunu, sınırlı sayıda üretildiğini ve geç kalınırsa bulunamayacağını tahmin edememiştir. Bu sebeple de uyuşuk davrandığı için işi çok zorlaşacaktır.