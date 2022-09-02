YouTube'un teknoloji dünyasındaki rolü oldukça büyük. Günlük hayatta canı sıkılanlar, online eğitim almak isteyenler, yemek tarifi öğrenmek isteyenler ya da kendi kanalı için içerik üretmek isteyen kullanıcılar, hergün milyonlarca kullanıcı YouTube'da vakit geçiriyor.
YouTube hakkında hiç bilmediğiniz 19 bilgi!
Dünyanın en büyük video izleme platformlarından biri olan YouTube'a hergün milyonlarca video yükleniyor. Kurulduğu günden bu yana hergün binlerce yeni kullanıcıya sahip olan YouTube, tüm sosyal medya platformlarından sıyrılarak teknolojiye yön veriyor. Peki YouTube hakkında ne kadar bilgiye sahipsiniz? İşte YouTube hakkında duyunca şaşıracağınız 19 bilgi...
İşte hergün kullandığınız YouTube hakkında belki de daha önce hiç duymadığınız 19 bilgi...
15 Şubat 2005 yılında kurulan YouTube, 3 eski PayPal çalışanı olan Jawed Karim, Chad Hurley ve Steve Chen tarafından kuruldu.
YouTube'a yüklenen ilk video 23 Nisan 2005 tarihinde, kuruculardan Jawed Karim'in "Me at the zoo" adıyla yüklediği videoydu. Hala izlenebilen Jawed Karim'in San Diego'daki hayvanat bahçesindeki videosu, platformun en çok izlenen videolarından biri.