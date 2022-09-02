YouTube hakkında hiç bilmediğiniz 19 bilgi!

YouTube'un teknoloji dünyasındaki rolü oldukça büyük. Günlük hayatta canı sıkılanlar, online eğitim almak isteyenler, yemek tarifi öğrenmek isteyenler ya da kendi kanalı için içerik üretmek isteyen kullanıcılar, hergün milyonlarca kullanıcı YouTube'da vakit geçiriyor.