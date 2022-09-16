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Teknokulis Galeri YouTube'tan kullanıcılarını çıldırtacak karar!

YouTube'tan kullanıcılarını çıldırtacak karar!

Sosyal medya platformları yaptığı güncellemeler sonrasında getirdiği özelliklerle abonelik sistemlerini geliştirirken, rekabetten geri kalmayan YouTube, reklamları arttırma kararı aldı.

YouTube’tan kullanıcılarını çıldırtacak karar!

YouTube'un son kararı kullanıcılardan büyük tepki topladı.

YouTube’tan kullanıcılarını çıldırtacak karar!

Tamamen reklam gelirleriyle dönen YouTube, içerik üreticilerinin video yüklemelerini desteklemek amacıyla ödeme yapıyor.

YouTube’tan kullanıcılarını çıldırtacak karar!

Geçtiğimiz günlerde 5 reklam ile sınırlı olan platform sonrasında 6'lı, 8'li hatta 10'lı reklamlar göstereceğini söyledi.

YouTube’tan kullanıcılarını çıldırtacak karar!

Reklamların geçilmesi, izleyicileri 6 saniye bekletmesi kullanıcıları çıldırttı.

YouTube’tan kullanıcılarını çıldırtacak karar!

Kullanıcılarını reklamsız üyelik olan aboneliğe çekmeye çalışan Youtube, kullanıcılarından bir şekilde ödeme almayı kafaya takmışa benziyor.

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