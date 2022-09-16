YouTube'un son kararı kullanıcılardan büyük tepki topladı.
YouTube'tan kullanıcılarını çıldırtacak karar!
Sosyal medya platformları yaptığı güncellemeler sonrasında getirdiği özelliklerle abonelik sistemlerini geliştirirken, rekabetten geri kalmayan YouTube, reklamları arttırma kararı aldı.
Tamamen reklam gelirleriyle dönen YouTube, içerik üreticilerinin video yüklemelerini desteklemek amacıyla ödeme yapıyor.
Geçtiğimiz günlerde 5 reklam ile sınırlı olan platform sonrasında 6'lı, 8'li hatta 10'lı reklamlar göstereceğini söyledi.
Reklamların geçilmesi, izleyicileri 6 saniye bekletmesi kullanıcıları çıldırttı.
Kullanıcılarını reklamsız üyelik olan aboneliğe çekmeye çalışan Youtube, kullanıcılarından bir şekilde ödeme almayı kafaya takmışa benziyor.