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Teknokulis Galeri Zoom'da yeni üyelik hizmeti başladı

'da yeni üyelik hizmeti başladı

Corona virüsü salgınında mesajlaşma uygulamaları sıklıkla kullanıldı. Aynı anda birden fazla kişinin görüntülü görüşebildiği uygulamalarla toplantılar, konferanslar gerçekleşti. Bu dönemde 'un yıldızı parladı. Kullanıcı sayısını da yükseltti. Bununla birlikte Zoom bazı güvenlik suçlamaları ile de gündeme geldi. Şimdi yeni bir gelişme var. Zoom, yeni donanım üyeliği hizmetini hayata geçirdi. Şirketler için Zoom Phone ve Zoom Room planlarını sunmaya başladı.

Zoom'da yeni üyelik hizmeti başladı

Corona virüs salgını döneminde kullanıcı sayısını 10 milyondan 300 milyona çıkaran bir süredir üzerinde çalıştığı donanım üyeliği hizmetini kullanıma sundu.

Zoom'da yeni üyelik hizmeti başladı

, şirketlerin video konferans olanaklarının tamamından faydalanabilmesi için 'Hizmet Olarak Zoom Donanımı'nı (HaaS) duyurdu.

Zoom'da yeni üyelik hizmeti başladı

HaaS programı, Zoom Rooms ve Zoom Phone yazılımını kullanan müşterilerin sabit bir aylık ücret karşılığında şirketten ilgili donanımı edinmelerini sağlıyor.

Zoom'da yeni üyelik hizmeti başladı

DTEN, Neat, Poly, Yealink gibi üçüncü parti donanım üreticileriyle birlikte çalışan , Zoom Phone için 5.99 ila 60 dolar arasında değişen fiyat seçenekleri sunuyor.

Zoom'da yeni üyelik hizmeti başladı

'un resmi internet sayfasında yer alan bilgilere göre, Zoom Rooms donanım planlarının fiyatları ise ayda 75 dolar ile 200 dolar arasında değişiyor.

Zoom'da yeni üyelik hizmeti başladı

HaaS şu anda sadece ABD'de kullanılabiliyor.

(NTV)

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