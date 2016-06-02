Google, mobil web'in hız ve performansını önemli ölçüde değiştirme hedefiyle geliştirilen AMP sayfalarına yönelik desteğin, Türkiye'deki kullanıcıların hizmetine sunulduğunu duyurdu.

Türkiye, söz konusu desteğin uygulamaya geçtiği ilk ülkeler arasında yer alıyor.

Yeni bir açık kaynak girişimi olan AMP ile ister Android ister başka platformda olsun mobil cihazlarla web'de gezmek daha kolay ve hızlı bir deneyime dönüşüyor.

AMP ile hazırlanan web sayfaları, dengi olan diğer sayfalara göre ortalama 4 kat daha hızlı yüklenirken, on kat daha az veri kullanıyor.

Accelerated Mobile Pages - AMP Türkiye'de

Artık Google'da mobil bir cihaz ile arama yaptığınızda, AMP kullanılarak tasarlanan sayfalar, ilintili arama sonuçları doğrultusunda 'Öne Çıkan Haberler' bölümünde yer alacak. Okumak için seçtiğiniz bilgiye anında yüksek bir hızla erişebileceksiniz. Üstelik yüklenmesi için uzun uzun beklemeden veya okurken sağa sola atlamadan haberi kolayca yukarı-aşağı kaydırabileceksiniz. Ayrıca, sayfayı kaydırarak AMP haberlerinin birinden diğerine kolayca geçiş yapılabileceksiniz

AMP açık kaynaklı olduğundan köklü günlük yayınlar ve haber kuruluşlarından en küçük bloglara, tamamıyla dijital yayınlardan yerel gazetelere kadar isteyen herkes kolayca kullanabiliyor, kendi AMP sayfalarını yaratabiliyor.