Hatırlanacağı üzere FaceTime'dan arama alan kullanıcılar, bu aramalara cevap vermeseler dahi arama sırasında mikrofon devreye girdiğinden sesleri karşı tarafa ulaşıyordu. Bu güvenlik açığının ortaya çıkmasıyla birlikte elini çabuk tutan Apple, iOS 12.1.4 güncellemesini beklenenden çok daha önce yayınladı.

Ancak güncelleme ile yapılan tek değişiklik bu değildi elbette. Yaşanan batarya sorununu ortadan kaldırması bir yana minör bazı güncelleştirmeler de yapan iOS 12.1.4 sürümünde telefonların stabil çalışmasını engelleyen bazı teknik sorunlar giderilirken, performans iyileştirmeleri de söz konusu.

HANGİ CİHAZLAR GÜNCELLEMEYİ YÜKLEYEBİLİYOR?



Güncellemeyi Ayarlar>Genel altından yapabileceğiniz gibi iTunes üzerinden de dosyayı indirebilirsiniz.



iOS 12.1.4 güncellemesini indirebilecek Apple cihazları ise şöyle:



iPhone 5S, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, iPad Air, iPad Air 2, iPad Pro, iPad 9.7, iPad Mini 2, iPad Mini 3, iPad Mini 4, iPod Touch 6. jenerasyon. (Vatan)