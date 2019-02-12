AutoGuide tarafından ortaya çıkarılan 4 Şubat tarihli marka başvurularının O 120, O 140, O 180 ve O 200 isimlerini kapsadığı açıklandı. Bu arada şunu belirtelim ki, Mercedes'in şehir otobüsü Citaro'nun son modeli O530 adıyla tanınıyor. Fakat bu yeni "O" isminin otobüslerde kullanılacağını düşünmüyoruz. Zaten söz konusu otobüs modelinde harf ve sayılar arasında boşluk yokken, marka başvurusu yapılan yeni isimlerde arada boşluk yer alıyor.

KONSEPT OLARAK ORTAYA ÇIKMASI BEKLENİYOR

Mercedes'in yeni O-Serisi'ni yeni bir minibüs serisinde kullanması beklenebilir. Elbette firmanın bu yeni isimleri bir üretim aracında kullanmama ihtimali de bulunuyor. Bir konseptte de karşımıza çıkabilecek "O" ismi, hiçbir zaman gün ışığı görmeyebilir de. (Motor 1 TR)