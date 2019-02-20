Sony'nin el oyun konsolu olan PS Vita için yolun sonu göründü. Milyonlarca oyuncuyu minik ekranıyla farklı diyarlara götüren konsol, satışa çıktığı 2011 yılından bu yana toplamda 10 ila 15 milyon sattı.

Bu rakamlar Sony için çok da doyurucu olmadığından böyle bir karara imza atıldı. Ayrıca aynı alanda rekabet ettiği Nintendo 3DS'in 75 milyon satış rakamını devirdiği gerçeğini düşündüğümüzde Sony'nin bu radikal kararı neden aldığını daha iyi anlamak mümkün.

PLAYSTATION 5'E YOĞUNLAŞACAĞI TAHMİN EDİLİYOR

Japonya'da üretiminin durdurulması planlanan PS Vita, Sony'nin fişini çektiği tek ürünü değil elbette. Hatırlayacağınız üzere 2017 Mayıs ayında da yine aynı şirket, bu kez PS3 için benzer bir karar almış ve Japonya'da üretimini durdurma kararı almıştı.

Sony'nin bu andan itibaren yeni bir el oyun konsolu üzerinde çalışmaktan öte PlayStation 5'e yoğunlaşacağı tahmin ediliyor.