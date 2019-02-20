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bugün tanıtılıyor! Galaxy S10 hakkında her şey

SAMSUNG GALAXY S10 BUGÜN TANITILIYOR! GALAXY S10 HAKKINDA HER ŞEY
20 Şubat 2019, Çarşamba Güncelleme : 18:11:44

Sızıntılar, dedikodular, iddialar derken sonunda beklenen gün geldi çattı. üretici , yeni amiral gemisi 'u bugün tanıtmaya hazırlanıyor. Etkinlikte Galaxy S10 ve S10 Plus modelleri dışında, S10e, S10 X'in de tanıtılması bekleniyor. Bununla birlikte katlanabilir ekranlı telefonu da görebiliriz. İşte Galaxy S10 serisi hakkında bilinenler...

teknoloji devi , serisinin onuncu yılı şerefine yeni 'Unpacked' etkinliğini 20 Şubat'ta 'da gerçekleştireceğini açıklamıştı. Uzun zamandır merakla beklenen Galaxy ve S10 Plus'ın tanıtılacağı bu akşamki etkinlik, Samsung'un gerçekleştireceği en büyük tanıtımlardan biri olması bekleniyor.

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