Sızıntılar, dedikodular, iddialar derken sonunda beklenen gün geldi çattı. Güney Koreli üretici Samsung, yeni amiral gemisi Galaxy S10'u bugün tanıtmaya hazırlanıyor. Etkinlikte Galaxy S10 ve S10 Plus modelleri dışında, S10e, S10 X'in de tanıtılması bekleniyor. Bununla birlikte katlanabilir ekranlı telefonu da görebiliriz. İşte Galaxy S10 serisi hakkında bilinenler...
Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy serisinin onuncu yılı şerefine yeni 'Unpacked' etkinliğini 20 Şubat'ta San Francisco'da gerçekleştireceğini açıklamıştı. Uzun zamandır merakla beklenen Galaxy S10 ve S10 Plus'ın tanıtılacağı bu akşamki etkinlik, Samsung'un gerçekleştireceği en büyük tanıtımlardan biri olması bekleniyor.