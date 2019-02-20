Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy serisinin onuncu yılı şerefine yeni 'Unpacked' etkinliğini 20 Şubat'ta San Francisco'da gerçekleştireceğini açıklamıştı. Uzun zamandır merakla beklenen Galaxy S10 ve S10 Plus'ın tanıtılacağı bu akşamki etkinlik, Samsung'un gerçekleştireceği en büyük tanıtımlardan biri olması bekleniyor.