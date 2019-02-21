Samsung, dün gece tanıttığı Galaxy S10 akıllı telefonunda, kamera uygulaması içine yerleştirilmiş bir Instagram modu özelliği bulunuyor. Dün gece etkinlik sırasında konuşan Instagram başkanı Adam Mosseri, Galaxy S10'daki Instagram deneyimini en üst düzeye çıkarmak için Samsung ile birlikte çalıştığını ifade etti.

SAMSUNG KAMERA UYGULAMASI INSTAGRAM HİKAYELER İLE UYUMLU

Samsung Galaxy S10'da bulunan Instagram modu, telefonun kendi kamera uygulaması içine yerleştirilmiş çeşitli Instagram modlarından oluşuyor. Samsung, kendi kamera uygulamasını kullanarak, Instagram hikayelerde paylaşma deneyimi artırmayı hedef alıyor. Çıkartmalar, Instagram'ın düzenleme araçları, metinler, etiketler ve diğer birçok seçenek doğrudan kamera uygulamasının içinde bulunuyor.

Samsung ve Instagram'ın ortaklaşa hayata geçirdiği bu yeni özellik, Instagram'da hikaye paylaşmayı seven Galaxy S10 kullanıcıları için oldukça yararlı olacak. (Ensonhaber)