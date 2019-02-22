Apple, ekonomik olarak tarihinde hiç olmadığı kadar zorlu günler geçiriyor. Şirketin hisseleri, satışları ve tüm dünya genelindeki prestiji hızla düşerken, belki de tüm bu sürecin neden gerçekleştiğini gösterir nitelikte bir bilgi var elimizde.

İLK SIRADA ARTIK BAŞKA İSİM VAR

Her yıl Fast Company tarafından geleneksel olarak yayınlanan Dünyanın En Yenilikçi Firmaları listesinde uzunca süredir 1. sırada yer alan Apple, bu sene tam 16 sıra geriliyerek 17. sırada yer aldı. Listenin ilk sırasına ise Çinli teknoloji firması Meituan Dianping yerleşti.

Geçtiğimiz yıl iPhone X, Apple Watch Series 3 ve ARkit gibi ürünleriyle 2017 yılındaki inovasyonları ile zirveye yerleşen Apple, böylece büyük çküşünü devam ettirmiş oldu. Tüm bu olumsuzlukların yanında, Apple tüketici elektroniği kategorisindeki liderliğini korumayı başlardı. (Webtekno)