Başlangıçta bu fiyat indirimleri, Çin'de 11 ile 30 Ocak arasında satışların artmasına neden olsa da yeni ortaya çıkan raporlara göre, uzun vadede fazla bir şey değişmedi.

APPLE SATIŞLARI YÜKSELMEDİ

Analistlere göre Apple'ın daha ucuz fiyat politikası, Çin'deki bölgesel veya küresel pazar payı üzerinde, önemli bir etkiye sahip değil. Çin'deki genel mobil cihaz satışlarının son derece keskin bir şekilde gerilediği doğru olsa da Apple'ın sorunu tamamen endüstrinin genel durumu ile ilgili değil.

iPhone fiyatlarının, hâlâ Huawei, Oppo veya Vivo satış rakamlarına zarar verecek kadar düşük olmadığı biliniyor. Ancak özellikle ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının tırmanmaya devam etmesi Apple'ı, Çin pazarında oldukça zor durumda bırakıyor.

Şirketin Hindistan ve Çin gibi büyük pazarlarda satışları tekrar artırabilmesi için fiyatları daha fazla indirip indirmeyeceği ise şimdilik bilinmiyor. (Ensonhaber)