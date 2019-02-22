Google Chrome, tarayıcı pazarının tartışmasız hakimi konumunda. Pazarın yaklaşık %65'ine sahip olan tarayıcının en yakın rakibi ise %11 pazar payına sahip. Google, Chrome'un sahip olduğu avantajı korumak için yeni özellikler geliştiriyor. Chrome tecrübesini hem mobilde hem de masaüstünde aynı şekilde yaşamak gibi artıları bu tarayıcıyı öne çıkarsa da Chrome'un da zaman zaman can sıkan yanları var.

Chrome'un sıkıntılı yanlarının en başında tarayıcının RAM tüketimi geliyor. Google da bu durumun farkında ve Chrome'u daha RAM dostu hale getirmeye çalışıyor. Üzerinde çalışılan yeni özelliğin amacı da bunu gerçekleştirmek.

CANARY SÜRÜMÜNDE TEST EDİLİYOR

Google'ın yeni Chrome özelliklerini test ettiği 'deneysel' bir versiyonu var. Bu versiyonun adı Chrome Canary. Google Chrome Canary, firmanın sitesinden indirilebiliyor.

Google, yeni özelliği test etme amacıyla Chrome Canary'e eklemiş durumda. Özellik "Skip best effort tasks" adıyla anılıyor ve kullanımı oldukça basit. Özetlemek gerekirse yeni özellik sayesinde önceliği düşük olan işlemleri yapmayı bırakan Chrome, hem RAM'i rahatlatıyor hem de bilgisayarın daha rahat çalışmasını sağlıyor.

Özelliğin ne zaman çıkacağı ve ne zaman resmi olarak Chrome'a ekleneceği bilinmiyor. (Webtekno)