Huawei'nin yeni telefonları P30 ve P30 Pro, önümüzdeki ay tanıtılacak. Fakat o tarihe kadar bizleri meşgul edecek başka bir ürün daha ortaya çıkacak. 25 Şubat'ta Barselona'da başlayacak olan MWC etkinliğinde, Huawei'nin 5G'yi destekleyen katlanabilir akıllı telefonunu tanıtacağı kesinleşti.

MWC 2019'DA TANITACAK

Bugün Twitter hesabından yayınladığı video ile Huawei, herkesi heyecanlandırmayı başardı. Yayınlanan kısa videoda 24 Şubat tarihi ve Barselona işaret ediliyor. Yani MWC etkinliğinin başlangıcından bir gün öncesi. Bu cihazın katlanabilir ekranıyla ilgili pek bir şey bilinmiyor olsa da 5G teknolojisini destekleyeceği kesin. Cihaz, Balong 5000 5G modemi ile çalışacak ve Kirin 980 yonga setini barındıracak.

Henüz dün (20 Şubat) Samsung'un katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold tanıtılmış olsa da aradaki gün farkı Huawei'ye bir şey kaybettirmeyecek. Çünkü Huawei'nin elinde 5G kozu bulunuyor. Şirketin bugün yayınlamış olduğu kısa videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz. (Webtekno)