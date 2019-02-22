Samsung'un geçen yıl duyurduğu Galaxy Home, geçen yıl Ağustos ayında tanıtılmış ve kullanıcıların ilgisini çekmeyi başarmıştı. Ancak o günden bu yana Galaxy Home'dan kimse haber alamadı; ürün konusunda sessizliğini bugün bozan Samsung yetkilileri ise Nisan ayı sonuna kadar Galaxy Home'u satışa sunmayı planladıklarını duyurdu.

GALAXY HOME'UN DİKKAT ÇEKEN ÖZELLİKLERİ

Galaxy Home, Bixby ile çalışmasının yanı sıra ses kalitesi tarafında AKG ile olan ortaklığıyla da dikkat çekiyor. Google'ın akıllı hoparlörü Google Home, Amazon'un akıllı hoparlörü Echo ve Apple'ın Homepod'una rakip olacak cihaz, diğer rakipleriyle hemen hemen aynı boyutta olacak. Yuvarlak ve kumaşla kaplı gövdeye sahip olan akıllı hoparlörün alt tarafında ise, düz zeminde durması için 3 adet kaliteli ve şık ayağa sahip olacak.

Samsung'un ilk akıllı hoparlörü, Samsung'un kendi geliştirdiği sesli asistanı Bixby ile çalışacak. Kısa bir süre içerisinde oldukça uzun bir yol katederek gelişen Bixby, bu hoparlör aracılığıyla sizden "müzik çal" ve "mesajlarımı oku" gibi komutlar alabilecek. Ayrıca bu komutları, özel bir mikrofon teknolojisi ile çok daha başarılı bir şekilde algılayabilecek. (Hürriyet)