1995'den beri yaşantımızda bulunan Winrar'ın 2005'ten bu yana en büyük problemi Rar dosyalarının içine atılan virüslerdi.

Rar dosyalarına kurulan virüs, tüm bilgisayarın hackerın kontrolüne geçmesini sağlıyordu. Tel Aviv menşeli bir güvenlik firması olan Check Point tarafından keşfedilen bu hata, WinRAR'ın yapımcısı RarLab'e bildirildi.

BU TÜR GÜVENLİK AÇIĞI OLMAYACAK

Hatanın bildirilmesinin hemen ardından Winrar'ın yapımları yeni bir sürüm yayınladı ve iddia edilene göre 5.70 beta 1 sürümü ile birlikte uygulamada bu tür bir güvenlik açığı bulunmayacak.

Bakalım yılların virüs problemi bu yeni sürümle birlikte ortadan kalkacak mı? (Milliyet)