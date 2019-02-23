Şimdilik ayrıntıları çok net olmasa da, teknoloji devi Google, geliştirdiği internet tarayıcısı Chrome'a bir "Odak Modu" (Focus Mode) seçeneği eklemeyi planlıyor. Yeni özellik Windows, Linux, Mac ve Chrome OS de dahil olmak üzere masaüstü platformlara yönelik olacak.

CHROME CANARY'DE ORTAYA ÇIKTI

Tarayıcının test platformu olan Chrome Canary'de ortaya çıkan bu özelliğin, kararlı sürümde yayınlanması için bir süre beklenmesi gerektiği belirtiliyor. Odak Modu özelliği internette gezinirken, bildirimleri ve dikkat dağıtabilecek diğer detayları engelleyerek kullanıcının yaptığı işe odaklanmasını sağlayacak.

Bu özelliğin, uygulamaları veya oyunları tam ekranda çalıştırırken bildirimleri otomatik olarak engelleyen Windows 10'daki Odak Yardımı özelliğine benzer şekilde çalışabileceğini söyleyebiliriz. Ek olarak Odak Modu, makaleleri okuduğunuz web sitelerinde sadece metinleri de vurgulayabilir. Okuma modu özelliğine benzese de, sayfadaki diğer bileşenlerin gizlenmeyeceği de ifade ediliyor. (Donanımhaber)