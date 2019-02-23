Geçtiğimiz günlerde Unpacked etkinliğinde tanıtılan Galaxy S10 ön siparişe açık durumda, normal satışlarına ise 8 Mart tarihinde başlayacak. Telefonun raflardaki yerini almasına kısa bir süre kala cihaz hakkında yeni bilgiler de ortaya çıkıyor. Gelen yeni bilgilerden en ilginçlerinden bir tanesi de kripto para ve blokzinciri hakkında.

TERİMLERİN PATENTİNİ ALDI

Samsung, geçtiğimiz yaz "Neden akıllı telefonlar kripto para ve blokzinciri için en iyi güvenliğe sahiptir?" başlıklı bir yazı yayınlamıştı. Ayrıca şirketin, Galaxy S10 ile birlikte kripto para ve blokzinciri endüstrisine girme planları yaptığı biliniyordu. Şirket de verdiği ifadede S10'un içinde bir kripto para cüzdanı olacağını vurguladı.

Samsung, EU Intellectual Property Office'den Blockchain Core, Blockchain KeyStore gibi kripto terimlerin de patentini aldı. S10 cihazların dünya çapında milyonlarca satışa ulaşabileceği düşünüldüğünde, Samsung'un kripto para piyasasına kripto cüzdanlarla girmeyi umduğu düşünülebilir. (Webtekno)