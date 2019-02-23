Yapay zekâya hız ve yetenek kattı

Şirket özellikle metin analitiği konusunda fark yaratan ürünlere sahip. Artiwise mühendislerinin geliştirmiş olduğu Artiwise Analytics, makine öğrenmesi ve doğal dil işleme tekniklerini kullanarak müşteri iç görüsünü tek platformdan analiz edebiliyor. Konuyla ilgili olarak Şirketin Genel Müdürü Tanel Temel, şu bilgileri veriyor: "Firmamız üç yıllık genç bir firma olmasına rağmen kurucu ortaklarının 15 yıllık endüstri ve Ar-Ge tecrübesi mevcuttur. İki kurucu ortak Tanel Temel ve Fatih Samet Çetin olarak başladığımız çalışmalarımızda en önemli kaynağımız insan oldu. Çünkü kararların makineler tarafından verilmesini sağlayan yapay zeka uygulamalarının en önemli girdisi insan tecrübesi, bilgisi ve bilincidir. Şu an geldiğimiz teknoloji sayesinde bize yazılı kanallardan ne tür veri gelirse gelsin saniyeler içeresinde analiz edip, değerli bilgileri çıkarabiliyoruz" diye konuştu.Farklı kanallardan gelen müşteri deneyimlerini dikkate alarak analiz eden firmalar, şirket stratejilerini bu yönde şekillendirerek büyük fark yaratabiliyor. Artiwise Analytics, firmaların vaka, yazılı anket, web chat, konuşma, sosyal medya vb. farklı kanallardan gelen müşterilerinin sesini anlamaları ve gerekli aksiyonları alabilmelerini sağlar. Artiwise Metin Analitiği Teknolojisi; firmaların müşteri tercihlerini, ihtiyaçlarını ve yaklaşımlarını anlamasına yardımcı oluyor. Artiwise yurtiçi ve yurtdışı internet sitesi kaynaklarından güncel içerikleri toplayarak, bu içeriklerden ilgili, önemli ve kritik olanlarının yapay zeka ayırt edilmesi ile yakından takip edilmesini ve proaktif kararlar alınabilmesini sağlıyor. Başta ulusal ve yerel internet haber siteleri olmak üzere forum, blog vb. binlerce internet sitesinden toplanan ve doğal dil işleme gücü ile zenginleştirilen milyonlarca veri İstihbarat Analizi, Finansal Analiz, Pazar analizi gibi farklı alanlarda kullanılıyor.Artiwise Analytics; Türkçe ve İngilizce dillerindeki içeriklerde morfolojik ve semantik analizleri otomatik yapabiliyor. Doğal dil işleme anlamında; köke indirgeme, gövdeleme, morfolojik analiz, Türkçe karakter düzeltme, isimlendirilmiş varlık tespiti gibi işlemleri desteklerken, makine öğrenmesi algoritmalarında doğal dil özelliklerinin otomatik kullanılabilmesini sağlayacak entegrasyonu otomatik olarak gerçekleştirebilmektedir Artiwise Analytics, makine öğrenmesi ve doğal dil işleme gücünü bir arada sunarak operasyon yönetiminizde %70'e varan oranda verimlilik sağlar. KULLANDIKÇA ÖDE MODELIArtiwise, bulut üzerinden kullandıkça öde (abonelik) modeliyle hizmet veriyor. Bu sayede firmalar, projeleri için ek yatırım yapma ihtiyacı duymadan proje yatırımının geri dönüşünü (ROI) rahatlıkla görebiliyorlar. Artiwise, regülasyon kısıtları olan ve verisini bulutta bulundurmak istemeyen firmalar için de yerinde kurulumlu ve lisanslı bir model ile hizmet verebilmektedir.