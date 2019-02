Her ay olduğu gibi bu ayda farklı oyunları PlayStation Plus abonelerine tamamen ücretsiz hale getiren Sony, şubat ayında toplam değeri 330 TL olan Call of Duty Modern Warfare Remastered ve The Witness ile karşımıza çıkıyor.

2007'den itibaren bizlerle buluşan tüm Call of Duty oyunlarının temelini oluşturan Call of Duty 4: Modern Warfare'ın yeni remastered sürümünü 5 Mart'tan itibaren PlayStation Plus oyuncularının huzuruna ücretsiz olarak sunulacak.

PS3 VE PS VITA OYUNCULARINA ÜCRETSİZ OYUN DESTEĞİ KESİLİYOR

Bunun haricinde, 2016 yılından çıkan The Witness oyunu da aynı şekilde 5 Mart'ta oyunculara sunulacağı belirtildi. Söz konusu bu oyundan da kısaca bahsedecek olursak, The Witness'da oyuncular terkedilmiş bir adada bir birine bağlı bulmacaları çözmeye çalışacaklar. Oldukça eğlenceli bir yapıya ev sahipliği yapan The Witness ayrıca birçok oyuncu tarafından sevilerek oynanıyor.

Ne yazık ki Sony, bu aydan itibaren PlayStation 3 ve PS Vita oyuncularına ücretsiz oyun desteğini kesecek. Bu yüzden dolayı PS3 ve PS Vita oyuncularına Şubat ayından sonra ücretsiz oyun sunulmayacak. (Shiftdelete)