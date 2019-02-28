Xiaomi'nin alt markası olan Redmi, yeni akıllı telefonu olan Note 7'nin; her iki tarafının (önü ve arkası) Corning Gorilla Glass 5 darbelere karşı dayanıklı cam ile kaplı ve cihazın gerçek anlamda sağlam olduğunu belirtiyor. YouTube kanalı JerryRigEverything ise Redmi'nin bu iddiasını doğrulamak amacıyla cihaza sağlamlık testi uyguladı.

CAM PARAMPARÇA OLDU

Anahtarla çizilme testinden ve ateş ile ekranda kara delik oluşma testinden başarıyla geçen Redmi Note 7, bükülme testinde ise hayal kırıklığı yaşatıyor. Ufak bir şekilde bükülmeye başlandığında ekranı işlevini kaybediyor ve siyah bölgeler oluşuyor. Cihaz biraz daha büküldüğünde ise Note 7'nin arka tarafında bulunan cam, deyim yerindeyse tuzla buz oluyor.

Bükülme testinde her ne kadar başarısız olsa da Redmi Note 7, fiyatına göre oldukça performanslı ve şık görünümlü bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Redmi'nin arka yüzeyde cam kullanmış olması, cihazın dayanıklılığını azaltsa da normal kullanım şartları altında cihazın fiziksel olarak bütünlüğünü koruyabileceğini söyleyebiliriz. (Webtekno)