Bayrampaşa'da 1.5 milyar lira yatırımla kurulacak olan Türkiye Teknoloji üssü, girişimcilerin yeni yuvası olacak. Garajda kurulan ve tek sermayeleri akıl teri olan Facebook, Google gibi şirketler dünyanın en büyük gelirlerine imza atarken, Türk gençleri daha konforlu teknoloji üssüne kavuşuyor. Yapay zekanın da merkezi olacak teknoloji üssünde araştırmacılar projelerini geliştirecekler. Doğrudan 6 bin 500, toplamda ise 18 bin kişiye istihdam sağlayacak olan Türkiye Teknoloji Üssü, Türkiye'nin özellikle 2023 yılı hedeflerine ulaşma konusunda önemli bir etken olacak.

BİLGİ İŞÇİLERİNE FIRSAT

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın projeleri arasında yer alan Bayrampaşa Teknoloji Merkezi'nde Türkiye'deki üniversiteler araştırma merkezleri kurabilecek. Üniversitelerin şirketlerin, girişimcilerin, merkez ve yerel yönetimlerin eşgüdüm halinde çalışabilecekleri bir merkez olarak tasarlanan merkez ülke ölçeğinde bir kuluçka merkezi olacak. Proje öğrenciler için sürekli eğitim ve mesleki deneyim; yaşayanlar için kamusal; çalışanlar için barınma ve yaşam alanı olarak hizmet verecek. Bayrampaşa Teknoloji Üssü, üniversitelerin bakanlıkların, yerel yönetimlerin, sanayi ve ticari firmalarının iş geliştirme ve tasarım birimlerinin kümeleneceği bir üs olarak kurgulanacak.

KATMA DEĞERLİ ÜRÜN ÇIKACAK

Prototipler üretilecek; laboratuvar ve test merkezlerini barındıracak merkezde, yurt dışı iş birlikleri yapılabilecek. Anadolu üniversitelerinin, kurumların ve araştırmacıların bir araya gelmesiyle ortaya çıkacak etkileşim ve sinerji burayı bilgi-teknoloji üretim merkezi haline getirecek. Merkez tam kapasiteye eriştiğinde aynı anda 6.500 kişinin çalışacağı bir alan haline gelecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin akıllı şehir uygulamaları çerçevesinde trafik, seyahat gibi şehre özgü yerel verileri kişisel verilerin korunması kanunu ve milli güvenlik göz önünde bulundurularak girişimcilere açacak. Akademisyenler ve gençlerden oluşan girişimciler büyük veriyi işleyerek başta finansal teknoloji uygulamaları olmak üzere, akıllı şehir uygulamaları ve mobil oyunlar gibi katma değeri yüksek yazılım ve ürünler geliştirebilecek. Psikologlardan öğretmenlere; doktorlardan gıda mühendislerine kadar gelecekte her mesleğin ihtiyaç duyacağı yapay zeka/öğrenen yazılımların geliştirilmesi için zemin burada hazırlanacak. Böylece İstanbul turizmden eğitime, bilgi teknolojilerinden tasarıma kadar farklı birçok alanda katma değer üreterek ülke ekonomisini sırtlamayı sürdürecek. Bu yapılırken her İstanbulluya daha geniş iş imkânları sunulacak ve gelir kapıları açılacak.

