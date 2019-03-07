Bu özellik sayesinde ilgisini çeken ürünün bulunduğu bir görsele ulaşanlar, doğrudan o görsel üzerinde gerekli yerler dokunarak söz konusu ürünün satış sayfasına gidebilecek. İnternet devi hâlihazırda bu özelliği "soyut sanat" veya "ofis mobilyaları" gibi geniş başlıklarda arama yapan küçük kullanıcı gruplarına gösteriyor.

ÜRÜN SATIŞLARINI ETKİLEYEBİLİR

Google görsel arama özelliği oldukça büyük bir kitle tarafından kullanılıyor. Dolayısıyla şirketin bu aramaların sonuçlarında alışveriş yapılabilir reklamlar sunması mantıklı bir hamle gibi görünüyor. Bir ürün konusunda fikir edinmek için görsel arama yapan birinin karşısına çıkan reklam üzerinden o ürünü satın alma ihtimalinin daha yüksek olduğu rahatlıkla söylenebilir. (Teknoblog)