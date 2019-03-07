Kız öğrenciler Swift ile kodlama öğrendi

Lise öğrencileri kodlamanın temelleri, tasarım düşüncesi ve Sketch gibi konularda eğitimler aldılar. Swift yazılım dili ve Kodlamayı Öğren Öğretmen Kılavuzları ile organize edilen eğitim sonrası katılımcılar, 2 gün sürmesine rağmen aldıkları eğitimde çok eğlenirken aynı zamanda istedikleri bilgilere de ulaştıklarını belirtti.

Katılımcılar uygulama geliştiricilerinin ve bilgisayar mühendislerinin sürekli masa başında mı oturduğundan, nasıl sosyal çevre kurabileceklerine ve mesleğinde en sevdiği yanların neler olduğu gibi sorular da sordu. Bu sorularla yazılım mühendisliğinin tahmin edilenden daha sosyal bir meslek olduğunu, ürün fikir aşamasındayken iş analistleriyle, tasarım aşamasındayken tasarımcılarla, geliştirirken geliştiricilerle, test edilirken test ekibi ile, ürün sunumunda ürün sahipleriyle; yani her aşamada sürekli bir iletişim içinde bulunulan ve iletişim gücü iyi olan geliştiriclerin bir adım öne çıktığı sosyal bir meslek olduğunu öğrendiler.