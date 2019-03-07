Yeni iPhone satışlarının beklenen sayıların altında kalmasının ardından Apple, geçtiğimiz ocak ayı içerisinde için fiyatlarda (Çinli satıcılar için) indirime gitmişti. Tayvan'da bulunan Taipei Merkez Haber Ajansı'nın haberine göre Çinli şirketler, iPhone XS ve iPhone XS Max model akıllı telefonlarda ekstra bir indirime gitti.

Apple'ın geçtiğimiz senenin sonuna doğru duyurduğu akıllı telefonu iPhone XS için Çinli satıcılar 1000 yuan (~150 dolar) indirime gitti. Cihazı internet üzerinden almak isteyenler içinse bu indirim 1300 yuana (~195 dolara) kadar çıkıyor.

İNTERNETTEN ALACAKLARA DAHA FAZLA İNDİRİM VAR

Konu iPhone XS Max'e geldiğinde indirim kelimesinin hakkının verildiğini söyleyebiliriz. Zira Çinli satıcılar, Apple'ın en güçlü akıllı telefonu için 1700 yuan (~250 dolar) indirime gitti. Cihazı internet üzerinden alacak kişiler içinse bu indirim daha da artarak 2000 yuan (~300 dolar) olarak uygulanıyor.

Apple'ın resmi internet sitesinde veya mağazalarında herhangi bir indirim şu an için söz konusu değil. Bu indirimlerin satıcıların kendileri tarafından yapıldığı belirtiliyor. (Webtekno)