Önceki lider olan Nubia Red Magic Mars üçüncü sırada indi ve onu da ikisi Huawei ve ikisi de Honor olmak üzere dört adet Kirin 980 yonga setine sahip akıllı telefon takip ediyor. Antutu Benchmark tarafından yayınlanan en hızlı Android akıllı telefonlar listesi, oyun odaklı akıllı telefon modelleri ROG Phone ve Xiaomi Black Shark Helo tarafından tamamlanıyor.

Listeye yalnızca resmi olarak satışa sunulmuş durumda olan akıllı telefonlar dahil edildiği için, Galaxy S10 ve Sony Xperia 1 gibi cihazlar henüz listede yer almıyor. Antutu Benchmark, CPU, GPU, UX ve bellek performansını test ediyor. (Maxicep)