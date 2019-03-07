Zuckerberg: Facebook'u mahremiyet odaklı bir platforma dönüştüreceğim

İnsanların artık daha fazla mahremiyet içerisinde paylaşım yapmayı istediğini söyleyen Zuckerberg, Facebook'u da gelecek yıllarda bu talebe göre şekillendireceğini kaydetti.

Zuckerberg, "Son 15 yılda Facebook ve Instagram insanlara bir kent meydanının dijital versiyonunda arkadaşlar, topluluklar ve ilgilerini çeken alanlarla bağlantı kurmalarına yardımcı oldu. Ancak insanlar giderek artan bir şekilde oturma odasının dijital versiyonunda mahremiyet içerisinde bağ kurmak istiyorlar" dedi.

Sosyal medya devinin kurucusu, bir dizi mahremiyeti ihlâl skandalı nedeniyle yoğun eleştiri almıştı.

Zuckerberg, buna yanıt olarak sosyal medya platformunu mahremiyeti koruma, şifreli mesajlaşma ve güvenli veri depolama çerçevesinde şekillendirmek istediğini belirtti.

Facebook'un "özel hayat ve ifade özgürlüğü gibi insan hakları konusunda kötü sicili olan ülkelerde hassas verileri depolamayacağını" da kaydetti.

Yazıda, "Bu prensibi savunmak, hizmetlerimizin bazı ülkelerde bloke edilmesi ya da başka ülkelerde yakın bir zaman içerisinde hizmet vermeye başlayamamamız anlamına gelebilir. Bu bedeli ödemeye hazırız" denildi.

YENİ İŞ MODELLERİ

Zuckerberg, şifreli mesajlaşmanın internet üzerinden ödeme ve ticaret çerçevesinde yeni iş modelleri yaratacağını da belirtti.

Facebook için öngördüğü bu vizyonu ne zaman uygulamaya sokacağı konusunda kesin bir tarih vermeyen Zuckerberg, "birkaç yıl içinde" demekle yetindi.

Sosyal medya devi Facebook, kullanıcı verilerini şirketlere satmak, bu verilerin usulsüz kullanımını denetlememek, telefonlarına sosyal medya platformunun uygulamasını yükleyen kişilerin cep telefonu konuşmalarını ve kısa mesaj kayıtlarını tutmakla suçlanmıştı.

Sosyal medya platformu bu tür mahremiyeti ihlâl suçlamalarına rağmen kullanıcı sayısının artmaya devam ettiğini söylüyor.

Facebook verilerine göre, geçen yıl ayda en az bir kez siteye giren kullanıcı sayısı yüzde 9 artarak 2,32 milyar kişiye ulaştı.

Ancak pazar araştırma firması Edison'a göre, sosyal medya platformunun en büyük ikinci pazarı olan ABD'de 2017'den beri kullanıcı sayısı 15 milyon azaldı.

Zuckerberg blog yazısını şu sözlerle noktaladı:

"İnsanların paylaştıkları bilgilerin sadece görülmesini istedikleri kişi tarafından görüldüğünü ve sonsuza kadar var olmaya devam etmediğini bilerek mahremiyet içerisinde konuşabildikleri ve özgürce yaşayabildikleri bir dünya doğrultusunda çalışmamız gerektiğine inanıyorum."

"Eğer dünyanın bu doğrultuda hareket etmesine yardımcı olabilirsek, yarattığımız farklılıktan gurur duyacağım." (BBC Türkçe)