Apple'ın tanıtım etkinliği 25 Mart tarihinde sahne alacak ve davetiyeler, Apple'ın sunacağı servisin ne olduğunu tamamen belli eden "Şov zamanı" başlığı ile uzun zamandır konuşulan Apple yayın servisinin tanıtılmak üzere olduğuna işaret ediyor.

Davetiyelerde bulunan bilgiler, teknoloji devinin Hollywood'u Silikon Vadisi'ne getirme konusunda oldukça iddialı olduğunu gösterir vaziyette. Davetiyelerde etkinliğin düzenleneceği yer olarak Apple'ın Cupertino'daki Steve Jobs Sahnesi gösteriliyor.

BİR MİLYAR DOLARI AŞAN BÜTÇEYİ GÖZDEN ÇIKARDI

Peki Apple, Netflix'in yaptığı gibi Hollywood'un devlerini kendi servisine çekebilecek mi? Görünüşe bakılırsa Apple'ın bu konuyu şansa bırakmaya niyeti yok zira Apple, büyük isimleri servisinde sunabilmek için bir milyar doları aşan bir bütçeyi gözden çıkarmış durumda. Elbette ki Netflix'in sadece 2018 yılında bu bütçenin sekiz katı kadarını servisleri için kullanmış olması, Apple'ın muhtemel başarısı hakkındaki düşünceleri gözden geçirmemize yol açıyor, üstelik bu harcamalar Disney'in internet yayıncılığı dünyasına atılmasından önce yapıldı.

Apple'ın servisi için isteyeceği üyelik ücretleri ise bu konudaki en büyük gizem durumunda. Bazı raporlar Apple'ın Netflix'in aylık ücretinden daha düşük bir ücret talep edeceğini müjdelerken, servisin Disney+'ın 2019 yılının sonlarında yapılması beklenen açılışından önce bizlerle olacağını öne sürüyordu. Dünya üzerinde kullanılan iPhone, iPad ve Apple TV'lerin sayısı göz önüne alındığında Apple'ın büyük açılış rakamlarına imza atacağını söylemek yanlış olmayacaktır.

Apple, yeni servisi ile ayrıca büyüyen cihaz ekosisteminde yeni bir medya formatını da devreye sokmak istiyor. Öncelikle "Apple Haber Dergileri" ismiyle anılan bir servis, teknoloji devinin Texture isimli bir yayın grubunu satın alması ile Apple'ın bir haber servisine imza atacağı yönündeki iddiaları alevlendirmişti. Gazetelerin Netflix'i olarak anılan servis, belirli gazete ver dergi yayınlarını tek bir pakette uygun bir aylık ödeme rakamı karşılığında sunacak.

Ayrıca Apple'ın yayın servisinin tanıtımı, ünlü yüzlerin de tanıtım etkinliğinde boy göstereceği anlamına geliyor. Oprah, Jennifer Anniston, Reese Witherspoon, J.J. Abrams, ve Steven Spielberg gibi yüzler, Apple'ın etkinliğinde bulunmak üzere anlaşılan isimlerin arasında.

Apple, servisinde Netflix Originals kategorisinde olduğu gibi kendi yapımı olan programlarını yayın kataloğunda sunabilir. Bu takdirde bu tür gösteriler Apple'ın kendi Apple TV uygulaması üzerinden de ulaşılabilir durumda olabilir. iOS 12.2 geliştirici beta sürümü ile yaklaşan bir sonraki iOS sürümü, Apple'ın dergi, gazete ve TV yayınlarını içeren yeniliklerle gelebilir.

Apple'ın etkinliğinde küçük bir ihtimalle de olsa AirPods 2'nin ve Apple'ın oyun yayını servisinin boy göstermesi de bekleniyor. Ancak iki iddianın da sağlam kanıtlara dayanmıyor olması sebebiyle bu ürün ve servisin başka bir etkinlikte tanıtılmasının da muhtemel olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. (Chip)