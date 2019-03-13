Geçtiğimiz sene Android 9 Pie beta için katılan üreticiler olan Nokia, OnePlus, Sony, Vivo, Xiaomi, Oppo, Essential ve elbette Google'ın yine Android Q beta programında bulunacağı biliniyor. Bu akıllı telefon üreticilerinin yanında Android Q beta için ayrıca Samsung, HTC, LG ve Huawei'nin de yer alacağı bilgisi mevcut.

TÜM SORULAR 7 MAYIS'TA CEVAPLANACAK!

Böylece hemen her markanın akıllı telefonlarından en az birinin Android Q beta programında olacağını söylemek mümkün.

Ancak şimdilik modeller bilinmiyor. Bunu 7 Mayıs'ta düzenlenecek olan Google IO etkinliğinde öğrenebileceğiz.

ÇIKIŞ TARİHİ NEDİR?

Android Q tam sürümünün ağustos ayı başlarında çıkması bekleniyor. Bazı kaynaklar eylül ayında da çıkabileceğini öne sürüyor. (Hürriyet)