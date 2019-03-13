Instagram'a 2016 yılında gelen hikayeler özelliği kullanıcılar tarafından oldukça sevilirken halen Snapchat tarafından kopyalandığı düşünülüyor. Katıldığı panelde konu hakkında açıklamalarda bulunan Kevin Systrom , insanların iki ürün arasında köprü kurmaya çalışıyordu. "Biz de onlara istediklerini verdik." diyerek hikayeler özelliğini bir nevi Snapchat'ten kopyaladıklarını itiraf etti.

Hikayeler özelliği 2013 yılında Snapchat tarafından kullanılırken ilk etapta ilgi çekemese de 2017 yılında yükselişe geçmişti. Bununla beraber Instagram başta olmak üzere birçok sosyal medya platformu bu özelliği ekleyerek başarılı bir grafik çizdi.

INSTAGRAM HİKAYELER ÖZELLİĞİ NEDİR?

Bir Hikaye içindeki fotoğraflar ve videoların 24 saat sonra kendiliğinden siliniyor ve Hikayeler'e gelen tepkiler ve kullanıcılar arasındaki sohbetler de kişiye özel olarak kalıyor. Bununla beraber kullanıcılar "aşırı paylaşım yapma endişesi" taşımıyor. (Hürriyet)