Toyota, bu kapsamda ilk olarak Ay yüzeyine iniş yapacak basınçlı bir otonom araç üretecek. Altı tekerleğe sahip olması beklenen uzay aracı, iki kişi kapasiteli olacak ve 10 bin kilometre mesafeye kadar yol kat edebilecek. Güneş enerjisinden beslenecek olan araç, Toıyota'nın yakıt hücresi teknolojisini kullanıyor.

YAKLAŞIK İKİ MİNİBÜS BÜYÜKLÜĞÜNDE OLACAK

13 metrekare büyüklüğünde olması planlanan araç, yaklaşık iki minibüs büyüklüğünde olacak. Astronotlar aracın içinde kıyafletlerini çıkararak normal yaşam koşullarını sürdürebilecek.