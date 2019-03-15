iOS, macOS, watchOS veya tvOS yüklü aygıtların sayısının 1,4 milyarı aşmasıyla birlikte, WWDC 2019 katılımcıların bu platformların geleceğiyle ilgili bilgi edinmelerine ve geliştiricilerin Apple mühendisleriyle beraber çalışmalar yapmalarına imkan tanıyacak. Bu yılın programında teknik etkinlikler ve uygulamalı laboratuvarların yanı sıra, mevcut geliştirici toplululuğu ve yeni nesil uygulama geliştiricileri için bilgiler verilecek ve yeni araçlar tanıtılacak.

CANLI OLARAK İZLENEBİLECEK

Geliştiriciler bugünden itibaren 20 Mart günü Pasifik Saatiyle 17:00'a kadar WWDC web sitesi üzerinden bilet almak için başvuru yapabilirler. Biletler rastgele seçim yöntemiyle dağıtılacak ve başvurularının durumu geliştiricilere 21 Mart günü Pasifik Saatiyle 17:00'a kadar bildirilecek. Bu konferans iPhone, iPad ve Apple TV için WWDC uygulaması üzerinden veya Apple Developer web sitesinden canlı olarak da izlenecek.

WWDC 2019'da iOS 13'le birlikte yeni nesil macOS, tvOS ve watchOS tanıtılacak. İşletim sistemlerinin beta sürümlerinin de etkinlikten kısa süre sonra yayınlanması bekleniyor.