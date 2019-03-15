Spotify'ın "yanıltıcı bir retorik" yaydığını iddia eden Apple, çevrimiçi müzik platformunun gelirinin büyük kısmının reklamlardan ve mobil operatörlerle yapılan anlaşmalardan geldiğini belirtirken, bunlardan kesinti yapılmadığının altını çiziyor. Cupertino merkezli şirket, uygulama içi satın alımların Spotify'ın gelirlerinde düşük bir yüzdeye sahip olduğunu ve çevrimiçi müzik platformunun bu satışlar için hiç komisyon ödememeyi istemediğini belirtti ve Spotify'ı ücretsiz uygulamaların sahip olduğu avantajlardan yararlanmakla suçladı.

Apple açıklamasında uygulama içi aboneliklerde yaptığı yüzde 30'luk (İlk yılın ardından yüzde 15) kesintinin konusuna değinmedi. Spotify'ın hiç komisyon ödemeyi istememesine vurgu yapan teknoloji devi, kendi uyguladığı komisyondan ise bahsetmiyor. Avrupa Komisyonu, Spotify'ın şikayetini gündeme alınca Apple'ın kesinti oranının da gündeme geleceğini görmek zor değil.

SPOTIFY GÜNCELLEME ENGELLEME İDDİASINDA BULUNMUŞTU

Spotify'ın güncelleme engelleme iddiasına da yanıt veren Apple, şimdiye kadar sadece App Store talimatlarına aykırı ögeler barındıran güncellemelerin durdurulduğunu savundu. Cupertino merkezli şirket, Spotify'ın alternatif ödeme yöntemlerini kullanmaya çalıştığı güncellemelerin engellendiğini belirtti. Kelimelerin arkasına bakıldığında, Apple'ın cevabının ve Spotify'ın iddiasının örtüştüğü görülüyor.

Apple uygulama özellikleri konusunda ise iş birliği içinde olduğunu belirtti. Şirket, AirPlay 2 desteğini ve Siri entegrasyonunu bu işbirliğine örnek olarak gösterdi. Bu noktada Spotify'ın yakındığı esas nokta, Siri Kestirmeleri'nden Apple Music gibi yararlanamamak gibi görünüyor.

Spotify'ın Apple Watch konusundaki iddiası ise Apple'ı fazlasıyla şaşırtmışa benziyor. Uygulamanın 2018'in eylül ayında teslim edildiğini ve diğer uygulamalarla aynı süre içinde değerlendirerek yayınlandığını belirten şirket, Spotify uygulamasının Apple Watch'taki müzik uygulamaları arasında zirvede yer aldığının da altını çizdi.

Spotify Apple Watch uygulaması kasım ayında kullanıcılarla buluşmaya başlamıştı. Dolayısıyla Apple'ın açıklamasıyla meydana gelen gelişmeler tam olarak örtüşmüyor. Ancak bu noktada, Spotify'ın da bilinçli olarak Apple Watch uygulamasını yayınlamayı ertelemeyi seçtiği söylenebilir. (Teknoblog)