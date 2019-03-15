Heape, işleyiş hakkında özel bir detay vermedi ancak söylediğine göre birden fazla marka, 2019'un sonuna kadar bu teknolojiyle karşımıza çıkacak. Bu durum, orijinal ürün üreticileri tarafından yüksek megapikselli kameraların sadece bir kerelik değil, sürekli üretileceğini gösteriyor.

BİR KERELİK DEĞİL SÜREKLİ ÜRETİMDE OLACAKLAR

Huawei'nin 40 MP'lik amiral gemisinden ve Redmi Note 7 Pro'nun 48 MP'lik kamerasından alınan görüntülerle, ne kadar harika fotoğraflar çekilebileceğini görmüş olduk. Bu durum göz önüne alındığında Ultra HD fotoğraflar çekebilen akıllı telefonların gelmesi, kullanıcılar tarafından beğenilebilecek bir özellik gibi görünüyor. (Webtekno)