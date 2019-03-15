Rajkot polisi, son günlerde gündemi oldukça meşgul eden Momo ile birlikte PUBG'yi, gençlere kötü örnek olduğu ve şiddete sürüklediği gerekçesiyle yasakladıklarını Twitter'dan açıkladı.

Bu karar ne kadar garip gözükse de yasakların sadece kısa bir süreliğine geçerli olacağını belirtelim. 9 Mart ile 30 Nisan arasında uygulanacak bu yasağın gerçek sebebi, bu oyunun öğrencilerin akademik performanslarını kötü yönde etkilemesi ve notlarını düşürmesi.

MAHKEMEDE YARGILANMALARI SÖZ KONUSU

Polis müdürü Manoj Agrawal, The Indian Express'e yaptığı açıklamada PUBG oynamanın şu an bir suç olarak görüldüğünü ve topluma açık alanlarda oyunu oynandığı tespit edilen kişileri tutukladıklarını söyledi. Tutuklanan kişilerin mahkemede yargılanması da söz konusu. Hindistan hükûmetinin bu hamlesi, kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle dünyanın dört bir yanından tepki çekti. (Webtekno)