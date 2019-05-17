Google şirketi, Android cihazlar üzerinden indirilen uygulamalara bir liste düzeni getirmeyi planlıyor. Akıllı telefonunuzda uzun süredir kullanmadığınız ve silmeyi unuttuğunuz uygulamaların listesi Play Store tarafından sizlere bildirilecek. Böylece, bu uygulamalar içerisinde kullanmadıklarınızı seçerek silebileceksiniz.

YENİ LİSTE SİSTEMİ HİZMETE SUNULACAK

Android cep telefonlarınıza Play Store üzerinden uygulama indirmenin çok kolay olması, belleğinizi sonuna kadar dolduracak uygulamalara sahip olmanıza neden oluyor. Bazen bu uygulamaları neredeyse hiç kullanmamıza rağmen cep telefonumuzda yer kaplayabiliyor. Google, bununla çok fazla talep alması nedeniyle yeni bir liste sistemini hizmete sunuyor.

Cep telefonunuza yakın bir zamanda "depolama alanınızı korumak için kullanmadığınız uygulamaları kaldırın" yazısını görebilirsiniz. Bu bildirime tıklamanızla birlikte, uzun zamandır kullanmadığınız uygulamalar karşınıza çıkıyor. Bu uygulamalar içerisinde işinize yaramayanları silebilirsiniz. Bu listeye dahil olacak uygulamaların, hangi tarihleri kapsayacağı ise henüz kesin değil. (Mynet)