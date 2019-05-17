Instagram, mesaj özelliğinin kullanımını artırmak adına, ayrıca yayınladığı Direct uygulamasını indirmeye sunmuş ve kullanan kitlede büyük bir artış yaşanmıştı. Instagram, yan uygulaması Direct'i kapatmaya karar verdi.

INSTAGRAM'DAN DEVAM EDECEK

Ancak Instagram, bugün kullanıcılarına gönderdiği yeni mesajında Direct uygulamasını kapatacağını duyurdu. Bunun yerine kullanıcılar artık doğrudan Instagram'ın içinden konuşmalarına devam edecek.

UYGULAMANIN FİŞİ ÇEKİLDİ

Daha önce de Facebook'un içinde bulunan Messenger özelliği ayrı bir uygulamaya dönüşmüş ve milyonlarca kullanıcı bu uygulamayı indirmek zorunda bırakılmıştı.

Instagram'da ise aynı politikayı sürdürmeyen şirket; WhatsApp, Instagram, Facebook ve Messenger'ı bir araya getirmeye çalışıyor ve entegrasyon süreci devam ediyor.