Kullanıcılar için heyecan verici bir uygulama olarak görülen Steam Link ne yazık ki kurallarını ihlal ettiği ihlal ettiği gerekçesi ile Apple tarafından yayınlanmamıştı. Ancak iyi haber şu ki Valve, Apple kullanıcılarını hiçe saymadı ve Steam Link uygulamasını iOS ve Apple TV cihazlar için indirilebilir duruma getirdi. Uygulamanın App Store yönergeleriyle uyumlu olması için Valve'ın ne tür değişiklikler yaptığı ise şimdilik net değil.

UYGULAMA APP STORE'DAN ÜCRETSİZ OLARAK İNDİRİLEBİLİR

App Store'u ziyaret ederek iPhone, iPad ve Apple TV için hazırlanan Steam Link uygulamasını indirebilir ve oyunlarınızın zevkini mobil cihazınızda çıkarabilirsiniz. Oyun akışı hizmetlerinin de başlamasıyla beraber, kullanıcıların oyunlarına her cihazda aynı performansta erişebilmeleri ise büyük bir gelişme olacak. (Donanımhaber)