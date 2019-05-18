Google gelecek ay tüm kullanıcılara açacağı bu son uygulamasıyla, hem anlık çeviriyi, hem sesli notların yazıya çevrilmesini tarihe karıştırmaya hazırlanıyor. Live Transcribe (Canlı Altyazı) adlı uygulama, aynı zamanda etrafınızda olan tüm ses olaylarını da "köpek havlıyor", "ziliniz çalıyor" gibi yazılı ifadelerle kullanıcılara bildirecek. Uygulamada Türkçe dil desteği de olacak.
Google'ın öncelikli olarak işitme engelliler ve duyma zorluğu çeken kullanıcıların hayatını kolaylaştırmak için geliştirdiği Live Transcribe (Canlı Altyazı) uygulamasına yeni özellikler eklendi.
Google'dan Global Erişilebilirlik Farkındalığı Günü kapsamında yapılan duyuruya göre Canlı Altyazı uygulaması gelecek ay yeni özelliklerle güncellenecek. Gelecek olan güncellemeyle uygulamadaki Canlı Metin Yazma özelliğine konuşma metinlerine ek olarak sesli olaylar da eklenecek.
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