Google'ın öncelikli olarak işitme engelliler ve duyma zorluğu çeken kullanıcıların hayatını kolaylaştırmak için geliştirdiği Live Transcribe (Canlı Altyazı) uygulamasına yeni özellikler eklendi.

Google'dan Global Erişilebilirlik Farkındalığı Günü kapsamında yapılan duyuruya göre Canlı Altyazı uygulaması gelecek ay yeni özelliklerle güncellenecek. Gelecek olan güncellemeyle uygulamadaki Canlı Metin Yazma özelliğine konuşma metinlerine ek olarak sesli olaylar da eklenecek.