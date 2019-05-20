Honor, P30 Pro'nun dengi olacak yeni Honor 20 Pro ile dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor. Ortaya çıkan sızıntılar ile beraber fiyatı da ortaya çıkan cihaz, adından fazlasıyla söz ettirecek gibi duruyor.

HONOR 20 SERİSİNİN ÖZELLİKLERİ

Peki cihaz donanımsal olarak bizlere neler sunacak? Huawei P30 Pro modelinde gördüğümüz Kirin 980 işlemcisinden gücünü olacak olan 20 Pro. dörtlü arka kamera kurulumuna da yer verilecek. Tıpkı P30 Pro'da olduğu gibi.

Cihaz aynı zamanda karşımıza Sony IMX586 sensörlü 48 MP F1.4 + 16 MP F2.2 + 8 MP F2.4 + 2 MP F2.4kurulumu ile çıkıyor. f/1,6 diyafram açıklığına sahip olan ana kamera, aynı zamanda yapay zeka özelliğine sahip olacak. Cihazın 3x optik yakınlaştırma teknolojisine sahip olacağını da ayrıca belirtelim. 4.000 mAh pili bulunan telefon, önünde ise 32 MP ön kamera taşıyor.

6,5 inç OLED ekran taşıyan akıllı telefon, 1080x2240 çözünürlüğünde, OLED, Full HD+ekrana sahip olması beklenen Honor 20 Pro'nun ekran içi parmak izi tarayıcıyı da bünyesinde barındıracak.

HONOR 20 SERİSİNİN FİYATI

Bunun dışındaki çoğu özelliklerin de Huawei'in P30 serisi ile benzerlik göstermesi beklentiler arasında yer alıyor. Peki ya Honor 20 ailesinin fiyatları nasıl olacak? Honor 20 modelinin 6-128 GB modeli için 390 dolar, 8-128 GB modeli için 423 dolar ve son olarak 8-256 GB modeli için ise 506 dolar fiyat etiketi belirlenmiş durumda.

Honor 20 Pro modelinin fiyatları ise 8-128 GB modeli için 535 dolar ve 8-256 GB modeli için ise 607 dolar. Buna ek olarak sadece Çin'e özel olarak sunulacak bir model daha mevcut. Honor bu modele Moschino demek ile yetinmiş. Henüz cihaz hakkında pek bir bilgi mevcut değil. (Teknolojioku)