Reuters'in "Trump kara listesinden sonra Google, Huawei ile bazı işleri askıya aldığını bildirdi" başlıklı haberi ve konuyla ilgili basında yer alan haberlerle ilgili olarak Huawei tarafından yapılan resmi açıklama şu şekilde:

"Huawei, Android'in dünyadaki gelişimine ve büyümesine önemli katkılarda bulunmuştur. Android'in en önemli küresel iş ortaklarından biri olarak hem kullanıcılara hem de sektöre fayda sağlayan bir ekosistem geliştirmek için açık kaynaklı platformlarıyla yakın bir şekilde çalışmaktadır.

Huawei, tüm dünyada bugüne kadar satılan ve halihazırda stokta bulunan tüm Huawei ve Honor akıllı telefon ve tablet ürünleri için kullanıcılarına güvenlik güncellemeleri ve satış sonrası hizmetler sunmaya devam edecektir.

Dünya çapında tüm kullanıcılara en iyi deneyimi sunmak amacıyla güvenli ve sürdürülebilir bir ekosistem kurmaya devam edeceğiz.

Ayrıca referans için Google ve Android'den gelen açıklamaları sizinle paylaşmak isteriz:

Google:

"Kanuna uyuyor ve sonuçları gözden geçiriyoruz. Hizmetlerimizin kullanıcıları için Google Play ve Google Play Protect'teki güvenlik korumaları mevcut Huawei cihazlarında çalışmaya devam edecek."

Android:

"ABD hükümetinin son eylemlerine uymak üzere attığımız adımlarla ilgili olarak Huawei kullanıcılarından gelen sorulara istinaden, ABD hükümetinin tüm gereksinimlerine uymakla birlikte, tüketicilerin halihazırda kullanmakta olduğu mevcut cihazlarda Google Play ve Google Play Protect'in güvenliği gibi hizmetlerin çalışmaya devam edeceğini garanti ederiz."