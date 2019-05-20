Hafta sonu ABD hükümetinin aldığı kararla birlikte Google'ın, Huawei ile olan iş birliğini kestiği ortaya çıktı. Google'la birlikte Intel ve Qualcomm da Huawei'ye olan tedariğini dondurdu. Yaşanan bu flaş gelişmeler, Samsung ve Nokia'ya yaramış görünüyor. 2018 yılında 292 milyon bu yılın ilk çeyreğinde ise 71.9 milyon adet akıllı telefon satarak küresel pazar lideri olan Koreli Samsung'un hisselerinde yüzde 1.94'lük yükseliş yaşandı. Böylece Samsung'un piyasa değeri bir günde 5 milyar dolar artarak 233 milyar dolara ulaştı. Alphabet'in aldığı kararla yeni piyasaya çıkacak Huawei telefonlarından Gmail, Youtube gibi Google uygulamalarına ulaşılamayacak. Ayrıca en güncel Android işletim sistemine erişim olmayacak.