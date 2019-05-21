sabah

yasağı ertelenince yükseldi

HUAWEİ YASAĞI ERTELENİNCE ÇİP ÜRETİCİLERİNİN HİSSELERİ YÜKSELDİ
21 Mayıs 2019, Salı Güncelleme : 16:37:17

DHA

Ticaret Bakanlığı'nın Çinli firma 'ye yönelik yasağını üç ay ertelemesi sonrasında ABD'li çip üreticisi firmaların hisseleri değer kazandı.

Yarı iletken çip üreticilerinin hisseleri, Pazartesi günü ABD'nin Huawei ürünlerini ülkede yasaklaması ve firmaya çip satışının durdurulması kararı sonrasında düşmüştü.

ABD'nin yasağı üç ay ertelemesi ile yarıiletken çip üreticilerinin hisseleri açılış öncesi işlmelerde yükseldi. Lumentum yüzde 3.78, Qualcomm yüzde 3.11, Xilinx yüzde 2.25, Intel yüzde 1.56 ve Broadcom yüzde 1.23 değer kazandı.

Huawei'ye yapılan yaptırımların kazananları ve kaybedenleri! Samsung, Xiaomi, Oppo ve...

ETİKETLER:
BİZE ULAŞIN