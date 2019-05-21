Yarı iletken çip üreticilerinin hisseleri, Pazartesi günü ABD'nin Huawei ürünlerini ülkede yasaklaması ve firmaya çip satışının durdurulması kararı sonrasında düşmüştü.

ABD'nin yasağı üç ay ertelemesi ile yarıiletken çip üreticilerinin hisseleri açılış öncesi işlmelerde yükseldi. Lumentum yüzde 3.78, Qualcomm yüzde 3.11, Xilinx yüzde 2.25, Intel yüzde 1.56 ve Broadcom yüzde 1.23 değer kazandı.