The Verge Teknoloji sitesinin haberine göre, Microsoft Huawei'nin Windows dizüstü bilgisayarlarını kendi internet mağazalarından kaldırdı.

Verge, Microsoft'un Huawei diz üstü bilgisayarlarından Windows lisansını kaldırıp kaldırmadığı ile ilgili bir açıklama yapmak yerine sessiz kalmayı tercih ettiğini yazdı.

Teknoloji sitesi haberinde, Huawei'nin ürettiği Matebook X Pro ve Huawei MateBook D dizüstü bilgisayarının Microsoft'un online mağazalarında bulunamadığını, arama yapıldığında hiçbir bir ürüne rastlanmadığını aktardı.