The Verge'ün haberine göre, şirket örneğin bir hesabın 10.500.000 abonesi varsa bunu 10.000.000 olarak gösterecek. Uygulama YouTube'dan aldığı verilerle kanalların ne kadar abone kazandığını ya da kaybettiğini gösteren Social Blade gibi web sitelerini işlevsiz kılabilir.

YouTube ürün geliştirme takımı blog sayfasında yayınladığı bir makalede uygulamayı 'Her yerde daha fazla tutarlılık sağlamak' için gündeme aldıklarını bildirdi. Bazı kanallar abone sayılarını bu şekilde gösterme imkanına zaten sahip ancak ürün geliştirme takımı bunu daha yaygın ve tek-tip bir uygulama haline getirmek istiyor.