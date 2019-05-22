2005 Şubat ayında Chad Hurley, Steve Chen ve Jawed Karim tarafından kurulan YouTube, 2006'da 1.65 milyar dolar karşılığında Google tarafından satın alındı. Google bünyesine geçen video paylaşım platformu yıllar içinde iyice gelişti ve birçok yeni yeteneğe sahip oldu. YouTube yayın yapan milyonlarca kullanıcı yer alıyor. Farklı konuları ele alan milyonlarca YouTube kanalı var. Şimdi ise YouTube'ta kanal sahiplerinin hoşuna gitmeyecek bir gelişme yaşanıyor. YouTube üzerinde yer alan kanalların gerçek zamanlı abone sayılarını artık yuvarlak sayılarla ifade edeceğini bildirdi.
The Verge'ün haberine göre, şirket örneğin bir hesabın 10.500.000 abonesi varsa bunu 10.000.000 olarak gösterecek. Uygulama YouTube'dan aldığı verilerle kanalların ne kadar abone kazandığını ya da kaybettiğini gösteren Social Blade gibi web sitelerini işlevsiz kılabilir.
YouTube ürün geliştirme takımı blog sayfasında yayınladığı bir makalede uygulamayı 'Her yerde daha fazla tutarlılık sağlamak' için gündeme aldıklarını bildirdi. Bazı kanallar abone sayılarını bu şekilde gösterme imkanına zaten sahip ancak ürün geliştirme takımı bunu daha yaygın ve tek-tip bir uygulama haline getirmek istiyor.