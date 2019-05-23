Apple'ın 11 yeni iPhone modeli Avrasya Ekonomik Komisyonu kayıtlarına girdi. Bu cihazların model numaralarına baktığımızda A2111, A2160, A2161, A2215, A2216, A2217, A2218, A2219, A2220, A2221 ve A2223 olduğunu görüyoruz.

İŞİN ASLI NEDİR?

Eylül ayında gerçekleştirilecek olan lansmanda, Apple'ın üç yeni iPhone modeli tanıtacak. Peki, neden 11 tane model numarası var? sorusunun cevabı ise bazı bölgelerde ( Amerika / Avrupa ) model numaralarının farklılık gösteriyor olması.