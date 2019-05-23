Apple'ın eylül ayında düzenleyeceği etkinlikle yeni iPhone'ların tanıtılması bekleniyor. 2019 model iPhone'lar hakkında birçok rapor yayınlandı ve bazı sızıntılar gerçekleşti. Tabii ki bunların ne kadar doğru veya yanlış olduğu da belli değil. Şimdi ise yeni iPhone modelleri hakkında ilk resmi adımlardan birisi gerçekleşti. 11 yeni iPhone modelinin olduğu ortaya çıktı! Ancak işin aslı daha farklı.
Apple'ın 11 yeni iPhone modeli Avrasya Ekonomik Komisyonu kayıtlarına girdi. Bu cihazların model numaralarına baktığımızda A2111, A2160, A2161, A2215, A2216, A2217, A2218, A2219, A2220, A2221 ve A2223 olduğunu görüyoruz.
İŞİN ASLI NEDİR?
Eylül ayında gerçekleştirilecek olan lansmanda, Apple'ın üç yeni iPhone modeli tanıtacak. Peki, neden 11 tane model numarası var? sorusunun cevabı ise bazı bölgelerde ( Amerika / Avrupa ) model numaralarının farklılık gösteriyor olması.
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